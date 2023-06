Anita und Helmut Koch aus Zienau haben am Kindertag 1963, also vor 60 Jahren, geheiratet. Wie haben sie sich kennengelernt.

Zienau - „Es ist so schön, dass wird das noch erleben dürfen.“ Bei diesen Worten strahlte am Donnerstag, 1. Juni, Anita Koch ihren Mann Helmut an. Die Beiden konnten nämlich das besondere Fest der diamantenen Hochzeit feiern. Sie sind auf den Tag genau 60 Jahre verheiratet. Aus diesem Grund fand in ihrem Garten in Zienau eine große Party statt.