Jessica Baldauf, Leiterin der Tourist-Information und Fördermittelscout in Kalbe, scheidet zum 15. August aus der Stadtverwaltung Kalbe aus. Wie werden ihre Positionen in Zukunft besetzt?

Kalbe - Nachdem seit wenigen Tagen feststeht, dass Kämmereiamtsleiterin Manuela Dietrich-Beckers ab Januar 2024 das Hauptamt im Kalbenser Rathaus leiten wird – ein entsprechender Stadtratsbeschluss steht noch aus – und für die Leitung der Kämmerei eine hausinterne Lösung gesucht wird, gibt es demnächst weitere personelle Veränderungen innerhalb der Stadtverwaltung. Jessica Baldauf scheidet zum 15. August aus. Sie leitet die Tourist-Information und ist zudem Fördermittelscout. In zweiterer Funktion sucht sie nach Fördermitteltöpfen für Vorhaben der Stadt.

Welche Veränderungen zieht das für die Personalbesetzung nach sich? „Nach dem Ausscheiden von Frau Baldauf wird die Stelle eine neue Bewertung erfahren“, kündigt Einheitsgemeinde-Bürgermeister Karsten Ruth an. Bisher ist Baldauf 20 Stunden in der Woche für touristische und kulturelle Belange der Stadt tätig. In zehn weiteren Wochenstunden widmet sie sich der Wirtschaftsförderung. Der Bereich Wirtschaftsförderung soll künftig eine größere Gewichtung erfahren. Wie sich dies in der Anzahl der Wochenstunden auswirkt, wird noch zu beraten sein. Dies resultiert auch daraus, dass der Arbeitsaufwand im Tourismusbereich, vermutlich coronabedingt, zurückgegangen ist, äußert Ruth im Volksstimme-Gespräch. Nach dem Ausscheiden Baldaufs werden diese Aufgaben von Mitarbeitern des Hauses übernommen. Die Zusammenarbeit mit der Median-Klinik bleibt bestehen.

Wirtschaftsförderung wird voraussichtlich Bauamt unterstellt

Der Bereich der Wirtschaftsförderung obliegt derzeit Karsten Ruth. Er tritt nicht zur Bürgermeisterwahl an und wird im Januar 2024 das Amt verlassen. Da nicht davon ausgegangen werden kann, dass der Amtsnachfolger die Funktion eines Wirtschaftsförderers sofort übernehmen kann, aber eine Absicherung für dieses Aufgabenfeld getroffen werden muss, wird die Wirtschaftsförderung „vermutlich mit einer grundsätzlichen Unterstellung unter das Bauamt verbunden sein“, so Ruth. „Die Beratungen sind noch nicht vollständig abgeschlossen. Vermutlich wird es demnach auch keine sofortige Nachfolge von Frau Baldauf geben.“ Neu ausgeschrieben ist die Stelle Baldaufs derzeit nicht. Für die Zukunft ist eine Ausschreibung vorgesehen. Allerdings werde vor der Stadtratssitzung, die am 7. September stattfindet, damit nicht zu rechnen sein.

Jessica Baldauf ist seit Januar 2021 Mitarbeiterin der Stadtverwaltung Kalbe. Zurzeit ist sie sich im Urlaub und war für Volksstimme-Anfragen nicht erreichbar.