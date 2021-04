Die OdF-Straße hat Priorität für die Hansestadt Gardelegen

Gardelegen

Die Stadt Gardelegen ist im gesamten Gebiet der Einheitsgemeinde für 170 Kilometer kommunale Straßen zuständig. Allein in der Kernstadt sind es 60 Kilometer. Wie sieht der Zustand der Straßen in der Kernstadt aus? Welche Pläne gibt es für die grundhafte Erneuerung von Straßen? Für die Stadt habe die Sanierung der OdF-Straße größte Priorität, erläuterte Bauamtsleiter Ottmar Wiesel im Volksstimme-Gespräch. Das Projekt sei auch schon in der Städtebauförderung drin gewesen. Allerdings seien die Förderprogramme komplett auf „neue Säulen“ gestellt worden.

Finanzlücken durch Wegfall der Ausbaubeiträge

Ein weiteres Problem sei der Wegfall der privaten Beteiligung an Straßenbauvorhaben über die Straßenausbaubeiträge. Denn noch immer ungeklärt sei, in welcher Form und Höhe das Land die Differenz ausgleiche. Vor kurzem sei zwar seitens des Landes ein Erlass dazu erarbeitet worden. Die Kommunen könnten jetzt ihren Bedarf anmelden. „Das soll dann wohl bis 2025 ausgezahlt werden“, so Wiesel.

Zu den ersten Maßnahmen, wo keine Ausbaubeiträge von den Grundstückseigentümern mehr erhoben werden, gehören der grundhafte Ausbau der Nebenanlagen im Rahmen der Erneuerung der Dannefelder Ortsdurchfahrt und der Straßenbau in Lindenthal. „Da sind wir dabei, das anzumelden“, so Wiesel.

Aufgrund der Lage und der Neuordnung der Förderprogramme müsse für die OdF-Straße erneut ein Förderantrag gestellt werden. Dieses Mal jedoch ohne Straßenausbaubeiträge. Der Antrag sei für 2021 gestellt worden. Ein Planungsentwurf mit Kostenschätzung liege vor. Die Investition wird sich auf etwa 1,2 Millionen Euro belaufen. Ein Finanzbedarf von 900?000 Euro sei beim Land angemeldet worden. Das sei genau der Betrag, der sonst durch die Straßenausbaubeiträge eingenommen worden wäre. Sollte es dann los gehen, wird die OdF-Straße in zwei Bauabschnitten saniert.

Handlungsbedarf gebe es auch für den Burgwall. Dort gehe es um eine Investitionssumme von 550?000 Euro. Ein Finanzbedarf soll für 2022 angemeldet werden.

Sanierungsbedarf gebe es auch bei der Marktstraße als Zubringerstraße zur Altstadt. Die sei in einem schlechten Zustand. „Da muss auch bald was gemacht werden“, betonte Wiesel.

Sanierung nur mit Fördermitteln

Grundsätzlich jedoch sei in der Kernstadt in den vergangenen 30 Jahren sehr viel passiert, was die Erneuerung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen betreffe. In der Altstadt seien fast alle Straßen auf Vordermann gebracht worden – bis auf die Baderstraße, Heldenstraße und eben den Burgwall. Letztes Großprojekt war im vorigen Jahr der grundhafte Ausbau des Klingbergs im Rahmen eines Gemeinschaftsprojektes mit dem Wasserverband. Es habe sich nicht gerade um ein einfaches Projekt gehandelt, denn das 165 Meter lange mittelalterliche Gässchen wies unterschiedliche Breiten auf. 350?000 Euro hatte die Stadt investiert. Der Straßenbau wurde über die Stadtsanierung mit Mitteln aus der Städtebauförderung bezuschusst. Die Förderung betrug zwei Drittel der Baukosten (Volksstimme berichtete).

Auch künftig soll nur gebaut werden, wenn es Fördermittel gibt, so Wiesel.

Weitere Problemkinder seien beispielsweise der Holzweg und die Straßen im Wohngebiet Ost. Für den Lindenweg liege bereits eine Ausführungsplanung vor. Einen Zeitplan gebe es dafür allerdings nicht. „Grundsätzlich ist das alles eine Finanzierungsgeschichte, denn wir befürchten, dass das Land nicht zu 100 Prozent die Straßenausbaubeträge ersetzt“, so Wiesel.

Die Verwaltung wird eine Prioritätenliste für die kommunalen Straßen erstellen. Die soll dann auch Gegenstand der Beratung im Stadtrat sein.