Kränzchenreiten am Pfingstsonntag in Jerchel. Lokalmatador Roland Plath hatte Falk gesattelt, ein schweres Kaltblutpferd, das ordentlich durch die Bahn donnerte. Am Ende schaffte es das Reiter-Pferd-Paar auf Platz zwei. Bei den Damen gelangte mit Mara-Luise Wagner ebenfalls eine Lokalmatadorin auf Platz zwei.

Fotos: Cornelia Ahlfeld