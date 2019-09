Einer Frau wurde in einem Einkaufsmarkt in Mieste das Smartphone aus der Tasche gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. Symbolfoto: Martin Rieß

Einer Frau wurde bei einem Einkauf in einem Markt in Mieste aus der Handtasche ihr Smartphone gestohlen.

Mieste l Ein Smartphone im Wert von etwa 700 Euro wurden einer 64-Jährigen in einem Einkaufsmarkt in Mieste bei Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel) aus der Handtasche gestohlen. Wie die Polizei dazu mitteilte, war die Frau eine gute Stunde zum Einkaufen in diesem Markt. Beim Bezahlen an der Kasse stellte sie fest, dass ihre Handtasche geöffnet war. Beim Blick in die Tasche fiel dann der Diebstahl auf. Die 64-Jährige konnte sich im Nachgang daran erinnern, dass sich ein schlanker, dunkel gekleideter Mann mit dunkelblonden, kurzen Haaren im Einkaufsmarkt ihr gegenüber merkwürdig und auffällig verhalten habe. Bei diesem Mann könnte es sich möglicherweise um einen Tatverdächtigen handeln, heißt es im Polizeibericht. Wer Hinweise zur Aufklärung geben kann, wird gebeten, sich im Gardelegener Revierkommissariat unter 03907/72 40 zu melden.