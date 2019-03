Der Polizei bislang unbekannte Täter klauten Werkzeug in Roxförde.

Roxförde l Unbekannt Täter machten sich am Wochenende an einem auf einer Baustelle an der K 1105 bei Roxförde abgestellten Betonfertiger zu schaffen. In diesem war in besonders gesicherten Stahlfächern Werkzeug gelagert.

Schaden in Höhe von 1000 Euro

Diese Stahlfächer wurde unter Gewaltanwendung geöffnet. Das Werkzeug nahmen die Unbekannten mit. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro, wie die Polizei mitteilte.