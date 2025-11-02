Der Boden sollte haltbarer werden – jetzt ist er möglicherweise ruiniert. Sportler und VfL-Vorstand fürchten um Training und Wettkämpfe.

Diese Sanierung ging in die Hose: Boden der Kalbenser Turnhalle löst sich auf

Die Versiegelung in der Turnhalle Kalbe lässt sich in Fetzen abziehen. Das ist aber nicht das Schlimmste.

Kalbe. - Es gibt richtig Ärger um die Kalbenser Turnhalle an der Feldstraße. Erst für Sonntag war ein U-14-Punktspiel der Basketball Mannschaft des VfL angesagt. Das musste abgesagt werden. Der Hallenboden ist so nicht nutzbar. Die frisch aufgetragene Versiegelung auf der gesamten Fläche löst sich auf und lässt sich abziehen wie Haut nach Sonnenbrand. Die Stücke liegen überall in Fetzen. Und das ist nicht das Schlimmste.