DJs legen in Brunau und Bismark auf

Foto: Freak Out Eventagentur

Bei den Veranstaltungen der Freak Out Eventagentur legen die DJ flotte Rhythmen auf.

Brunau - In Brunau werden wieder Hunderte Fans von heißen Rhythmen und Festival-Feeling erwartet. Die Freak-Out-Eventagentur lädt vom 6. bis 9. Juli zum „BruPaBu-Festival“ in Brunau ein. Einlass ist ab 16 Jahren. Karten gibt es ab dem 29. Januar auf www. freak-out.info. In diesem Jahr werden nicht nur DJs aus der Region auflegen. „Wir erwarten auch überregionale bis hin zu nationalen DJs. Dabei kennt man einige aus dem Radio oder von großen Festivals“, berichtet Veranstalter Fiete Kroth.