Dodge 126 trifft bei der Oldtimerausstellung in Kalbe auf Kugelporsche

Ein himmelblauer Trabant mit Campinganhänger, Armeefahrzeuge, Motorräder und Feuerwehrfahrzeuge: Das diesjährige Oldtimertreffen in Kalbe wartete mit allem auf, was das Herz eines Fahrzeugfreundes erfreut. Die ausgestellten Gefährte waren 30 bis sogar 100 Jahre alt

Kalbe - Oldtimer so weit das Auge reicht. Sehr gut besucht war das Oldtimertreffen der Familie Dahm auf dem weitläufigen Gelände an der Vahrholzer Straße in Kalbe. 90 Teilnehmer stellten ihre Fahrzeugraritäten vor. Und insgesamt rund 1000 Besucher schauten sich über den Tag verteilt diese an. Familie Dahm mit ihrem Team freute sich angesichts des guten Besucherstroms über die große Resonanz zum diesjährigen Treffen.