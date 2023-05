Die Dorfgemeinschaft erhalten, Geselligkeit in den Ort bringen, Generationen verbinden – das haben sich die Organisatorinnen des Dorfstübchens in Hagenau auf die Fahnen geschrieben. Dazu haben sie jede Menge Ideen.

Hagenau - In Hagenau wird Dorfgemeinschaft noch gelebt. „Wenn es in Hagenau etwas zu regeln gibt, dann wird das auf der Straße geklärt“, berichtet Sigrid Gühne. Die Dorfbewohnerin und Mitglied im Ortschaftsrat Packebusch – Hagenau ist Ortsteil von Packebusch – weiß das Dorfleben zu schätzen. Was besprochen werden muss, wird auf kurzem Wege geklärt. Und das in allen Bereichen.