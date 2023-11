Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gardelegen - Seit Donnerstag gastiert der Circus Moreno zum letzten Mal in diesem Jahr in der Hansestadt Gardelegen – und zwar auf dem Harbig-Sportplatz. Danach gehen die Schausteller und Artisten in die Winterpause und die Tiere ins Winterquartier nach Miesterhorst. Doch in diesem Jahr blickt das gesamte Team mit Bangen auf die Winterpause, denn im Mai dieses Jahres wurde der Zirkus beklaut – ein Vorfall, der bis heute Auswirkungen hat.