Drei Feldbrände in der Einheitsgemeinde Kalbe

Gleich drei Einsätze hielten am Sonnabend die Feuerwehren der Einheitsgemeinde Kalbe auf Trab. Alle drei Feldbrände konnten gelöscht werden.

Schnell hatte die Ortsfeuerwehr Kalbe mit ihrer Löschgruppe aus Karritz das Feuer ganz in Dorfnähe unter Kontrolle und gelöscht.

Brüchau/Karritz/Vietzen - Gegen 15 Uhr musste ein Feldbrand in der Gemarkung Brüchau Am Dorfplatz gelöscht werden. Vor Ort waren die Kameraden aus Kakerbeck, Kalbe und Cheinitz. Den Brand, der bei Mäharbeiten entstand, „haben wir schnell in den Griff bekommen“, berichtet Kakerbecks Ortswehrleiter Ulf Kamith. Acht Einsatzfahrzeuge waren vor Ort.