„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ Märchenhochzeit am Nikolaustag: Standesamt in Gardelegen lädt neun Paare ein

Das dürfte einzigartig in Sachsen-Anhalt sein: eine Trauung am Nikolaustag. Diese ganz besondere Eheschließung wird zum ersten Mal in Gardelegen angeboten – gern auch mit einem ganz berühmten Lied aus einem ebenso ganz berühmten Märchen... und vielleicht auch im Tanz weißer Flocken.