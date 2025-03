Gestohlen wird alles - sogar Eichenstämme. Das musste ein Ehepaar aus Solpke feststellen, das Holz am Wegesrand bei Estedt kurzzeitig gelagert hatte und nun nach den Dieben sucht.

Dreister Holzklau in einem Wald bei Estedt. Die Eigentümer hoffen auf Zeugenhinweise.

Estedt. - Holz ist offenbar ein beliebter Rohstoff, nicht nur zum Bauen und Heizen, sondern auch als Diebesgut. Und wenn es dann noch fein säuberlich am Waldrand aufgestapelt ist, scheint es dreiste Holzdiebe regelrecht anzulocken. In dem aktuellen Fall allerdings muss man Ortskenntnis besitzen. Ein Auswärtiger wird auch nicht so ohne weiteres dort hin fahren, denn ein Ausflugsziel ist der Tatort auch nicht gerade.