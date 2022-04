Dringende Investitionen für Altmersleben festgesetzt

Was soll im kommenden Jahr in Altmersleben umgesetzt werden? Maßnahmen, die dringend zu erledigen seien, legte der Ortschaftsrat fest. Darunter auch die Erneuerung der Elektroanlage im Jugendklub sowie weitere Maßnahmen. Offen ist, ob diese durch die Stadt Kalbe tatsächlich abgearbeitet werden.

Es zieht durch die Holzfenster des Dorfgemeinschaftshauses in Altmersleben. Abhilfe soll geschaffen werden. Eine entsprechende Maßnahme wurde auf die Investitionsliste aufgenommen.

Altmersleben - Über Vorhaben, die im kommenden Jahr in Altmersleben und dem Ortsteil Butterhorst dringend umgesetzt werden sollen, verständigten sich die Mitglieder des Altmerslebener Ortschaftsrates. „Wir müssen uns Gedanken machen, was umgesetzt werden muss. Wir müssen gucken, wo es brennt. Wofür dringend Gelder bereitgestellt werden müssen“, sagte Ortsbürgermeister Bernd Pawelski. Und das taten die Mitglieder in ihrer jüngsten Sitzung auch.