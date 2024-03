Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Drömling. Sie gelten als nichtheimische Arten und werden vor allem zur Wärmegewinnung gepflanzt – die sogenannten Hybridpappeln. Die gibt es auch im Biosphärenreservat Drömling. Gepflanzt zu DDR-Zeiten sind gut 100 Bäume allerdings in die Jahre gekommen und stellen nun eine Gefahr dar. „Wir haben dort eine akute Verkehrsgefährdung“, schildert Hendrik Brune vom Grünbereich der Stadtverwaltung Gardelegen die Situation. In Zusammenarbeit mit der Biosphärenreservatsverwaltung sei das Fällen der Bäume in Auftrag gegeben worden.