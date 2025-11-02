Zu kalt und Regen. In den drei Freibädern der Stadt Gardelegen ging es recht ruhig zu. Aber es wurde in allen Einrichtungen zünftig gefeiert.

30 Jahre Erlebnisbad Zienau. Das wurde Ende August gefeiert. Auf dem Programm stand dabei auch ein Arschbomben-Wettbewerb. Ansonsten war die Saison 2025 in allen drei städtischen Freibädern eher durchwachsen, was die Besucherzahlen betrifft.

Gardelegen/ca/vs. - So wie das Wetter im Sommer präsentiert sich auch die Besucherbilanz der drei städtischen Freibäder – deutlich durchwachsen. Von 35.000 Besuchern und Tagesspitzen von 3.000 Besuchern allein im Erlebnisbad Zienau ist man in diesem Jahr weit entfernt. Aber die Freibadsaison mit zahlenden Besuchern und damit auch die Einnahmen sind nun mal wetterabhängig. Und das zeigte sich nicht durchgängig freibadfreundlich.