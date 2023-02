Nach der Avacon baut nun auch EnBW in Gardelegen Ladestationen für E-Autos. Welche Gründe das Unternehmen angibt und wo die neue Schnellladestation zu finden ist...

Hier können in Gardelegen ab Ende März Elektroautos geladen werden

EnBW baut im Gewerbegebiet am Buschhorstweg in Gardelegen eine E-Schnelllladestation.

Gardelegen - Was wird denn da gebaut? Das fragte sich sicher auf dem Weg zum Einkauf im Gewerbegebiet am Buschhorstweg der eine oder andere Gardelegener in den letzten Tagen. Hohe, lila-weiße Säulen wurden dort errichtet.