Echter Oscar-Gewinner erlebt Horror-Nacht in Klötze - und will nie zurück

Gardelegen - Einen besonderen Dachbodenfund machte jüngst ein Volksstimme-Leser aus dem Altmarkkreis: „1000 % Jannings“ lautet der Titel des in Leinen gebundenen Buches aus dem Jahr 1930. „Es ist mein Leben, das diese Blätter enthalten“, schreibt eben dieser Jannings in der Einleitung. Sein Name ist Fans alter Filme garantiert ein Begriff, spielte er doch beispielsweise an der Seite von Marlene Dietrich in „Der blaue Engel“ und gewann 1929 sogar den ersten Oscar überhaupt. Doch bevor er Berühmtheit erlangte, war Emil Jannings auch in der Altmark als Schauspieler unterwegs.