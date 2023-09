Ehemaliger NP: Markt in Brunau öffnet unter neuem Namen

Brunau - Auf Hochtouren liefen am Mittwoch die Arbeiten im Lebensmittelmarkt in Brunau. Drei Tage lang war dieser wegen Umbaumaßnahmen geschlossen. Am Donnerstag, 28. September, öffnet er Punkt 7 Uhr wieder seine Türen für die Kundschaft, die dann unter anderem einen modernisierten Kassenbereich und eine größere Selbstbedienungsbackstation vorfindet.