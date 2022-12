Eheringe: Welche Modelle liegen derzeit im Trend?

Keine Hochzeit ohne Ehering: Trotz steigender Preise für Gold, Platin und Co. sparen Paare daran nicht. Welche Modelle liegen im Trend - und was kosten sie? Wir haben nachgefragt.

Gardelegen - Schmuck kann unterschiedliche Bedeutungen haben: ob bloße Zier, Wertanlage, in Form einer nützlichen Uhr oder in Form von Eheringen, die ein Symbol ewiger Verbundenheit sein sollen. Ariane Raguschat vom Geschäft „Schmuckzeit“ in Gardelegen weiß, worauf die Kunden in Zeiten steigender Preise achten und gibt Tipps zu möglichen Modellen und Materialien von Edelstahl bis Titan, Gold, Palladium und Platin.