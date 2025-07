Mieste. - Mehr als 150 Einwohner betroffener Orte am Rande des Drömlings waren zur Informationsveranstaltung zum Thema Eichenprozessionsspinner, kurz EPS, am Mittwochabend ins Miester Haus Altmark gekommen. Vor allem deshalb, um zu erfahren, wie eine wirklich funktionierende Bekämpfung des Schädlings auf den Weg gebracht werden kann, wie konkret es weitergehen soll, nachdem die Bekämpfungsaktionen in den vergangenen Jahren nur Teilerfolge oder gar keinen Erfolg gebracht hatten. Doch sie mussten warten – es gab viele Redebeiträge von offiziell eingeladenen Gästen, von Behörden, gegenseitige Schuldzuweisungen und unterschiedliche Auffassungen, und zwar bis zum Schluss der gut zweieinhalbstündigen Veranstaltung. Bis sich dann am Ende nach Aufforderung eines Bürgers der Landrat zu Wort meldete.

