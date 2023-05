Die Einrichtung einer neuen Einkaufsmöglichkeit für Produkte des täglichen Bedarfs ist in Letzlingen in greifbare Nähe gerückt.

Sie machen sich stark für den Tante-Enso-Laden in Letzlingen: Timo Jacobs von my Enso (von links) sowie die Ortschaftsräte Thomas Krieg, Jan Dittrich, Andreas Steack, Thomas Genz, Bianka Diwok, Maren Schwarzlose und Kay Grieger.

Letzlingen - „Wir müssen den Laden zum Laufen bringen und die Leute mobilisieren“, machte Letzlingens Ortsbürgermeister Thomas Genz am Ende der Ortschaftsratssitzung deutlich. „Das ist unsere letzte Möglichkeit. Wenn das nicht klappt, dann war es das.“ Und zwar mit einem Nahversorger in Letzlingen. Um diesen wird seit der Schließung der PUG-Kaufhalle 2018 gekämpft. Die Pläne, neben dem Kulturhaus einen Tag- und Nachtmarkt zu bauen, scheiterten an der Insolvenz der Betreiberfirma.