Wollenhagen/vs - Eine Kirche putzt sich heraus, denn es steht ein Ereignis an, das es nicht alle Tage zu bestaunen gibt. Am Sonntag, 11. Mai, soll für die Wollenhagener Kirche eine neue Glocke gegossen werden.

Und auf dieses Ereignis freut sich nicht nur Lindstedts Ortsbürgermeister Siegfried Jordan, der in Wollenhagen zu Hause ist, sondern viele Einwohner von Lindstedt, Wollenhagen und Lindstedterhorst.

Jeden Abend im Winter um 17 und im Sommer um 18 Uhr läutet die Glocke der Wollenhagener Kirche den Feierabend ein. Über viele Hunderte von Jahren tat sie das nicht allein, denn das Wollenhagener Kirchengeläut war bis zum Ersten Weltkrieg ein Doppel-Geläut. „Und das soll es nun auch wieder werden, ein Doppel-Geläut“, zeigt sich Jordan erfreut. Zur Vorbereitung fand jetzt ein Arbeitseinsatz statt, um die älteste frühgotische Kirche der Region für diesen Tag vorzubereiten.

Etwa 20 Einwohner waren dabei, um den Turm der Kirche von oben bis unten vom jahrzehntealten Staub zu befreien. Dafür wurden ordentlich die Besen geschwungen und in einer Menschenkette die vollen Eimer mit Vogel-Hinterlassenschaften und Staub nach unten transportiert. Bei dieser Gelegenheit wurden auch die alten Dachsteine, die dort noch von der letzten Dacheindeckung aufbewahrt worden waren, aus dem Turm gebracht.

Nach gut zwei Stunden war die Arbeit geschafft, und die staubigen Kehlen konnten mit einem Bierchen oder Radler gespült werden.„Jetzt kann der Tag also kommen“, blickt Jordan voraus.

Der Turm der Wollenhagener Kirche stammt aus den 1920er Jahren. Der Vorgänger war ein Fachwerkturm, der baufällig geworden war.

Die jetzt noch vorhandene Bronzeglocke stammt von 1599, informiert Lindstedts Pfarrerin Johanna Brilling im aktuellen Gemeindebrief. Die neue Glocke wird Simon Laudy gießen. Der Glockengießer aus den Niederlanden hatte im vorigen Jahr auch die Glocke der Lindstedter Kirche gegossen.

Für Wollenhagen wird es eine im Ton passende Glocke sein, die auch vor Ort gegossen wird wie in Lindstedt. Allerdings sei der Platz auf dem Kirchhof nicht so groß, so dass das Ereignis in kleinerem Rahmen stattfinden wird. „Es wird eine St. Martinsglocke sein, denn Martin Luther erinnert an die Reformation, aus deren Zeit die erste Glocke stammt“, so Brilling. Und der Heilige Martin wird Pate stehen, denn das Teilen untereinander werde in dieser Welt mehr und mehr zum Thema werden in Anbetracht der wachsenden Bevölkerungszahlen.

Der Glockenguss erfolgt in der abendlichen Dunkelheit und beginnt gegen 22 Uhr.