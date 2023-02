Eine Plattform für alle Kreativen in Mieste

Selber machen wie häkeln, stricken und nähen ist wieder in.

Mieste (ew) - Selber machen ist in. Das wissen die Frauen des Miester Handarbeitszirkels schon seit über vier Jahrzehnten. Denn so lange sind sie schon gemeinsam kreativ. „In Gemeinschaft macht alles mehr Spaß“, bringt es Marianne Schulz auf den Punkt, die von Anfang an dabei ist.