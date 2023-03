Die Villa Waldschnibbe in Gardelegen soll aus ihrem Dornröschenschlaf erwachen. Eine junge Frau Oberfeldwebel traut sich was ...

Gardelegen - Jeder Gardelegener kennt sie. Manche waren selbst schon mal drin. Andere würden gern mal gucken. Viele sind wohl in den vergangenen Jahren drumherumgeschlichen – immer mit demselben Gedanken: Wie schade, dass so ein schmuckes Haus schon so lange leer steht ...