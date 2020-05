In die neue Jävenitzer Kita Weidenkätzchen ist Leben eingezogen. Der Neubau wurde jetzt offiziell in Betrieb genommen.

Jävenitz l Manchmal hat die Corona-Krise und die damit verbundene Schließung von öffentlichen Einrichtungen, wie Kitas und Schulen, auch ein Gutes gebracht. Zumindest im Fall der neuen Jävenitzer Kindertagesstätte. Der Umzug vom alten Kita-Gebäude ins benachbarte neue Objekt musste nicht bei vollem Kita-Betrieb vonstattengehen und verlief somit für alle Beteiligten etwas entspannter. Denn nach Jahrzehnten sammelt sich auch in einem Kindergarten so einiges an, was bei einem Umzug aussortiert werden muss.

„Wir konnten schon längere Zeit vor dem Umzug die Schränke ausräumen und die Möbel, die wir nicht mehr brauchten, ins neue Gebäude bringen“, erzählte Kita-Leiterin Doreen Fehse. Seit Anfang Mai wurde fleißig geräumt. Die durchschnittlich 20 bis 30 Kinder in der Notbetreuung hätten vom Umzug nicht viel mitbekommen. „Die haben sich nur immer wieder mal gewundert, wenn ein Schrank verschwunden war“, so Fehse. Richtig geackert wurde dann am Freitag und Sonnabend der vorigen Woche. Unterstützt wurde das Erzieher-Team von den Hausmeistern der Stadt. Die Räume wurden komplett fertig gemacht. Am Montag gingen die Mädchen und Jungen der Notbetreuung erstmals durch ihre neuen Räume.

Nistplätze für Vögel und Fledermäuse

„Die Kinder waren so fasziniert und glücklich. Toll, super, cool, hieß es von allen Seiten“, schilderte Fehse die ersten Eindrücke der Kinder. In der alten Einrichtung habe man vor allem in Durchgangszimmern gearbeitet. Jetzt hat jede Gruppe ihr eigenes Raumensemble mit Gruppen- und Schlafraum und sanitären Einrichtungen. „Die Kinder kommen aus ihren neuen Räumen gar nicht mehr raus. Sie genießen das richtig und wollen erstmal ankommen“, so Fehse.

Bilder Ein Blick in einen der neuen Gruppenräume in der Kita Weidenkätzchen. Jeder Gruppenraum hat eine eigene Terrasse.



Dankbar und stolz sei auch das Kollegium der Kita. „Die neue Einrichtung ist total super, nicht zu vergleichen mit anderen Einrichtungen“, schwärmte Fehse. Denn ein solches Gebäude gebe es eben woanders nicht. Begonnen hatten die Bauarbeiten Ende Januar 2018 mit der Baufeldfreimachung. Am 17. Mai des gleichen Jahres fand die Grundsteinlegung statt. Insgesamt waren 31 Gewerke am Neubau der Jävenitzer Kita beteiligt.

Getrennt und doch zusammen

Die Gesamtfläche des neuen Gebäudes beträgt knapp 1300 Quadratmeter. Der Krippen- und Kindergartenbereich ist voneinander getrennt. Beide Bereiche sind über ein sogenanntes Mittelsegmentbauteil miteinander verbunden. Hier befindet sich der Haupteingangsbereich mit Mehrzweck- und Sportraum sowie Küchenausgabe. Jeder Gruppenraum hat über Terrassen einen Zugang ins Freie.

Die Beheizung des Gebäudes erfolgt mit Erdwärme über eine Fußbodenheizung. Hierbei habe der Aspekt einer Wärmeschutz- und Energieeinsparung eine große Rolle gespielt, informierte Bauamtsleiter Ottmar Wiesel.

Mit Landesförderung

Die Gesamtkosten für das neue Kita-Projekt belaufen sich auf 3,12 Millionen Euro. Der Neubau sei allerdings auch nur möglich gewesen, weil die Stadt Fördergeld in Höhe von knapp 1,9 Millionen aus dem Programm zur Förderung von Investitionen und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen und Schulen im ländlichen Raum erhalten hat, betonte Bürgermeisterin Mandy Schumacher.

Das Kita-Grundstück selbst ist 7000 Quadratmeter groß und liegt direkt am Waldrand. Nicht zuletzt ein ausschlaggebender Punkt für das pädagogische Konzept der Kita, wonach eine naturnahe Erziehung und Bildung ein Schwerpunkt ist. Dieses Vorhaben wurde beim Neubau auch entsprechend berücksichtigt, denn am Gebäude wurden Nistmöglichkeiten für Vögel und Fledermäuse geschaffen.

Kapazität liegt bei 100 Kindern

In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich das alte Kindergartengebäude, das in den 1950er Jahren gebaut und bis in die 1980er Jahre hinein immer wieder mit diversen Anbauten erweitert wurde. Das Haus soll in den kommenden Wochen abgerissen werden. Die Fläche wird danach als Spiel- und Freifläche umgestaltet. Der gesamte Außenbereich wird damit großzügig erweitert, denn eine erste Anlage wurde bereits mit dem Kita-Neubau geschaffen.

Abgeschlossen sind die Arbeiten im Außenbereich noch nicht. Das wird erst Ende des Jahres der Fall sein. Der Jävenitzer Kita-Neubau ist bereits der zweite Neubau innerhalb kurzer Zeit. Denn vor einigen Monaten konnte das neue Estedter Kinderbetreuungszentrum mit Krippe, Kindergarten und Hort eingeweiht werden.

Das neue Jävenitzer Weidenkätzchen hat eine Kapazität von 100 Kindern. 40 Mädchen und Jungen können im Krippenbereich betreut werden und 60 im Kindergartenbereich. Die Öffentlichkeit wird im Rahmen eines Tages der offenen Tür die Möglichkeit erhalten, den farbenfrohen, lichtdurchfluteten Neubau zu besichtigen. Der findet allerdings erst im Herbst statt.