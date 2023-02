Innerhalb einer Woche hat Netto Marken-Discount in Kalbe das Geschäft an der Wernstedter Straße umgebaut. Die Arbeiten sind abgeschlossen. Der Markt wird wieder eröffnet.

Kalbe - Nach Umbau- und Modernisierungsarbeiten erfolgt die Wiedereröffnung der Netto Marken-Discount-Filiale in der Wernstedter Straße in Kalbe. Die Maßnahme ging zügig voran und dauerte genau eine Woche. Der Filial-Umbau startete am Dienstag, 14. Februar. Die Eröffnung findet am Dienstag, 21. Februar, früh um 7 Uhr statt.