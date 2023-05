Glyphosat und Co. Einsatz von Pestiziden in Gardelegen: Das ist Grundstückseigentümern erlaubt

Der Einsatz von Pestiziden in der Grundstückspflege in Gardelegen unterliegt strengen Regeln - die viele offensichtlich nicht kennen. Was ist erlaubt und was nicht? Und welche Strafen drohen?