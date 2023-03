Nur wer regelmäßig übt, kann immer besser werden. Das gilt auch für die Kameraden in der Einheitsgemeinde Gardelegen.

Einsatzübung in Estedt: Explosion in einer Werkstatt

Nach der zweijährigen Corona-Pause fand am Sonnabend, 25. März, erstmals wieder eine Ganztagsausbildung im Estedter Gerätehaus statt.

Estedt - Explosion in einer landwirtschaftlichen Werkstatt, zwei vermisste Personen, dichter Qualm, der Strom ist bereits ausgefallen, und gleich nebenan befindet sich ein großes Strohlager – das war das Szenario einer Einsatzübung im Rahmen einer Feuerwehr-Ganztagsschulung am Sonnabend in Estedt. Wer nahm daran teil?