Einschränkungen erwarten Autofahrer in Gardelegens Innenstadt

Für angekündigte Bauarbeiten des Gardelegener Wasserverbandes in Gardelegens Innenstadt gibt es jetzt einen Termin. Ab wann gelten welche Umleitungen für Autofahrer?

Ab 22. August wird in Gardelegens Innenstadt gebaut.

Gardelegen - Als der Wasserverband Gardelegen Ende Juni 2022 Bauarbeiten in Gardelegens Innenstadt, konkret im Kreuzungsbereich Thälmann-, Schiller- und Goethestraße, noch in diesem Jahr ankündigte, war das Aufstöhnen der Autofahrer groß. Wird die Baustelle nun doch weniger schlimme Auswirkungen haben, als gedacht? Sperrungen und Umleitungen in Gardelegens Innenstadt kommen auf jeden Fall – und zwar schon im August.