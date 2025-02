Dass Bürger sich bislang nicht bei öffentlichen Sitzungen in der Einheitsgemeinde Kalbe zu Themen äußern dürfen, die dort beraten werden sollen, soll sich ändern.

Liste für Kalbe bringt Antrag in den Stadtrat ein

Kalbe - Wenn Einwohner der Einheitsgemeinde Kalbe bislang Fragen an den Stadtrat oder an die Ausschüsse herantragen wollten, dann mussten sie mitunter von den Vorsitzenden zurückgewiesen werden. Denn „Angelegenheiten der Tagesordnung können nicht Gegenstand der Fragestunde sein“. So steht es bislang unter dem Paragrafen 9 der Geschäftsordnung der Stadt Kalbe. Doch das soll sich nun ändern. Zumindest teilweise.