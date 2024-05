Lernfreude Altmark - das ist der Name eines neuen Vereines, der die evangelische Grundschule in Gardelegen übernehmen will. Damit wollen Eltern eine Schließung der Schule verhindern.

Gardelegen - Eine Gruppe von Eltern will die evangelische Grundschule in Gardelegen erhalten. Dafür wurde der Verein Lernfreude Altmark mit Manuela Sengelhoff an der Spitze gegründet. Dieser Verein soll neuer Schulträger werden. Damit soll eine sonst sichere Schließung der Schule verhindert werden. Eine Mammutaufgabe – das sei allen bewusst. Ein Berg Arbeit stünde noch vor ihnen. Denn mit der geplanten Übernahme sei man noch völlig am Anfang, betont die 42-Jährige im Volksstimme-Gespräch.