Engersens neue Darts-Abteilung trifft den Nerv der Zeit

Das älteste Mitglied der Darts-Sektion in Engersen ist mit 68 Jahren Raimund Kubaile. Hier zeigt er Andy Kupke die 180, den höchstmöglichen Wert in einem Durchgang.

Engersen - Wie kann man im Dorfleben etwas in Gang bringen, neue Impulse setzen, Sport implementieren? Diese Fragen haben sich Richard Vehlhaber und Andy Kupke aus Engersen vor einigen Monaten gestellt. Und mit der Gründung einer Darts-Sektion eine Antwort gefunden. Beide sind im Sportverein Engersen aktiv – und sie sind begeisterte Dartfans.

„Ich habe das schon im Fernsehen verfolgt, als ich zehn oder elf Jahre alt war und Sport 1 noch DSF hieß“, blickt Kupke zurück auf die Anfänge seiner Begeisterung für den Sport. Im Jahr 2016 durfte er dann gemeinsam mit Freunden sogar zu dem Darts-Event schlechthin reisen: der Weltmeisterschaft im legendären Alexandra Palace, dem Ally Pally, in London. Unter anderem sahen die Freunde den bekannten englischen Spieler Ian White dort. „Aber da geht es gar nicht so sehr um den Sport an sich, sondern mehr um die Feierstimmung, die von allen Seiten verbreitet wird“, gibt Kupke zu.

Trotzdem heizte dieses Event seine Begeisterung für den Sport noch einmal mehr an. Wenn abends daheim mal Freunde zu Besuch vorbeikamen, wurden ein paar Pfeile geworfen. Mit dem Corona-Ausbruch rutschten andere beliebte Sportarten wie Fußball und Handball in eine Krise. Aber Darts – das konnte man auch im kleinen Kreis daheim spielen. „Es ist einfach auch eine gute Sportart für diese Zeit“, erklärt Kupke, der sich als Vorstandsmitglied im SV Engersen für die Gründung einer Sparte einsetzte. „Seit wir die Sektion ins Leben gerufen haben, findet sie sehr viel Anklang.“ Inzwischen gibt es 16 angemeldete, aktive Spieler – und das innerhalb nur weniger Monate.

Richard Vehlhaber, als einer der Initiatoren, war deshalb auch sehr bemüht, Sponsoren für die neue Sektion zu finden, und dabei erfolgreich. Dank einer 900-Euro-Spende der Raiffeisenbank Kalbe-Bismark konnte eine gute Grundausrüstung angeschafft werden. Da kommt einiges zusammen: zwei Ringe mit Beleuchtung hängen nun im Sportlerheim, dazu Computer, die das Runterrechnen der Punkte für die Spieler übernehmen, Bildschirme, Pfeilsets und natürlich auch zwei Oche, wie die Platten heißen, die dafür sorgen, dass jeder Spieler den gleichen Abstand zur Dartscheibe einhält.

Zudem können sich die Spieler in einheitlichen Trikots kleiden. Was gut ist, denn inzwischen spielen die Engersener sogar in einer richtigen Liga, der „Altmarkliga Steeldarts“. In der aktuellen Saison sind darin 15 Mannschaften in drei Gruppen aktiv. Der SVE ist mit zwei Teams in Gruppe C dabei. Gespielt wird alle drei Wochen sonnabends oder am Freitagabend. „Was ich am Dartsport besonders gut finde, ist, dass es keine Altersbegrenzung gibt, außerdem können sowohl Frauen als auch Männer mitspielen“, informiert Kupke. Aktuell gibt es mit Cindy Willimzig zwar nur eine Spielerin, aber Neuzugänge sind gern gesehen. Ältester Spieler ist Raimund Kubaile mit inzwischen 68 Jahren.

„Wenn zu uns jemand kommt, der vielleicht erst zwölf ist, aber auch Darts-Fan, dann kann er aber auch gern mitmachen“, ist Kupke offen. So bringt der Sport alle Altersklassen im Ort zusammen. Die Darter denken inzwischen sogar darüber nach, noch weitere Ringe anzuschaffen.

Wer sich für den Sport interessiert, kann freitags immer ab 20 Uhr beim Training im Sportlerheim vorbeischauen, oder sich direkt an Andy Kupke oder Richard Vehlhaber wenden. Das nächste Heimspiel bestreiten die Engersener am 27. November gegen die Mannschaft aus Köckte.