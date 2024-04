Pfarrer Dieter Borchert geht. Doch wie steht es um die Zukunft des Pfarrbereiches Kalbe? Gerade gab es eine Übergabe der kirchlichen Amtsgeschäfte an den Nachfolger.

Die Hauptkirche in Kalbe. Doch zum Pfarrbereich gehören noch 19 weitere Orte.

Kalbe - Die Frühjahrssynode des Kirchenkreises Salzwedel hat vor wenigen Tagen die Weichen für die künftige Stellenplanung in der westlichen Altmark gestellt. Und die sieht vor, dass die Pfarrstelle Kalbe neu ausgeschrieben wird. In dieser Woche fand bereits eine Art Geschäftsübergabe in Kalbe statt.