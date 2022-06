Kirchensanierung Entstehen in der Kirche in Neuendorf am Damm Ferienwohnungen?

Wird die Kirche in Neuendorf am Damm eine Fahrradkirche, in der sogar Radwanderer übernachten können? Dies ist eine von mehreren Überlegungen zur Teilumnutzung des bisherigen Gotteshauses. Und eine solche ist dringend erforderlich, wenn die Kirche nicht zu einer Ruine werden soll.