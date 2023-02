Der Künstlerstadtverein Kalbe kaufte vor kurzem einen historischen Vierseitenhof in der Kalbenser Altstadt. Helfer packen bei ersten Arbeitseinsätzen mit an. Dabei ist auch Dietrich Ritzmann. Er ist auf dem Hof aufgewachsen und erinnert sich.

Erinnerung an Kindheit auf dem Bauernhof in Kalbe

Nach und nach wird auf dem Hof an der Gerichtstraße Baufreiheit geschaffen. Weitere Arbeitseinsätze werden folgen.

Kalbe - Es ist ein Haus mit einer langen Geschichte, die wohl bis ins Jahr 1778 zurückgeht, so Dietrich Ritzmann über das Ackerbürgerhaus an der Gerichtstraße in Kalbe, welches vor Kurzem der Künstlerstadtverein erworben hat. Ritzmanns Familie war einst Besitzer des Vierseitenhofes und das über sechs Generationen. Er selbst ist auf dem Hof ausgewachsen. Als der Künstlerstadtverein dort erste Aufräumarbeiten startete, war es für ihn und Ehefrau Christiane „eine Herzenssache“ mit anzupacken.