Erotische Lesung mit Max Heckel und Detlef Stimbra in Ipse

Für den musikalischen Teil war in Ipse Max Heckel verantwortlich.

Ipse (cie) - Da hatten die Veranstalter ihre Besucher etwas getäuscht. Auf dem Plakat stand: Romantisch musikalische Lesung zum Valentinstag, „aber eigentlich wollten wir doch eine erotische Lesung machen“, gab Detlef Stimbra am Sonnabend in der Ipser Kirche zu. In Gemeinschaftsarbeit mit Musiker Max Heckel wurde es schließlich beides. Zwischen Goethe und Ringelnatz, zwischen sinnlich und anstößig, gelegentlich urkomisch und durchaus lehrreich.