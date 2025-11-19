weather heiter
  4. Großangelegte Baumaßnahme: Erst Halbseiten-, dann Vollsperrung auf der Landesstraße

Verkehrsteilnehmer müssen sich auf der Landesstraße 12 zwischen Kalbe und Klein Engersen auf langwierige Einschränkungen gefasst machen. Warum ist das so?

Von Cornelia Kaiser 19.11.2025, 18:00
Kaum zu glauben: Die Schanzgrabenbrücke, über die eine Landesstraße führt, stammt aus dem 19. Jahrhundert.
Kalbe/Klein Engersen - An der Schanzgrabenbrücke zwischen Klein Engersen und Kalbe tut sich etwas. Das Bauwerk soll im kommenden Jahr ersetzt werden. Doch vorher muss der Wasserverband Gardelegen erst einmal Leitungen umverlegen. Genau diese Maßnahme wird aktuell von der beauftragten Firma vorbereitet.