Verkehrsteilnehmer müssen sich auf der Landesstraße 12 zwischen Kalbe und Klein Engersen auf langwierige Einschränkungen gefasst machen. Warum ist das so?

Erst Halbseiten-, dann Vollsperrung auf der Landesstraße

Kaum zu glauben: Die Schanzgrabenbrücke, über die eine Landesstraße führt, stammt aus dem 19. Jahrhundert.

Kalbe/Klein Engersen - An der Schanzgrabenbrücke zwischen Klein Engersen und Kalbe tut sich etwas. Das Bauwerk soll im kommenden Jahr ersetzt werden. Doch vorher muss der Wasserverband Gardelegen erst einmal Leitungen umverlegen. Genau diese Maßnahme wird aktuell von der beauftragten Firma vorbereitet.