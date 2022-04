Einwohnerentwicklung Es sind mehr nach Gardelegen gekommen, um zu bleiben

In der Einheitsgemeinde Hansestadt Gardelegen könnte sprichwörtlich jeder Topf seinen Deckel finden. Zum Jahresbeginn lebten nämlich laut Statistik jeweils 11 169 Frauen und Männer in der Stadt und in den Ortsteilen. Ein Jahr zuvor gab es noch einen Männerüberhang.