Zerstörter Postkasten am Gardelegen Rathausplatz. Am Donnerstagabend lag noch ein Brief drin.

Gardelegen - Insgesamt fünf Postbriefkästen im Stadtgebiet wurden zerstört. „Das muss in der Nacht zum Montag passiert sein“, berichten am Donnerstag Mitarbeiter im Verteilungszentrum am Kuhschlagweg im Gespräch mit der Volksstimme. „Am Wochenende war noch alles in Ordnung.“