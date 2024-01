Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gardelegen - Die Arbeitsgemeinschaft (AG) Stolpersteine des Gardelegener „Geschwister Scholl“ Gymnasiums widmete sich in den vergangenen zehn Jahren der Aufarbeitung der Schicksale jüdischer Familien in der Hansestadt, die während der Zeit des Nationalsozialismus ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. 46 Gedenksteine – für 46 Opfer – verlegte als Resultat dieser Arbeit der Künstler Gunter Demnig in den Straßen Gardelegens, um an sie zu erinnern. Nun wagen sich die Schüler, die in der AG aktiv sind, an eine neue Aufgabe. Und sie hoffen dabei auf die Unterstützung der Volksstimme-Leser.