Gibt es eine Zukunft für die evangelische Grundschule in Gardelegen? Nach aktuellem Sachstand sieht es dafür düster aus. Was sagt Bürgermeisterin Mandy Schumacher dazu?

Gardelegen - Wie die Volksstimme bereits in der vergangenen Woche berichtete, wird es zum neuen Schuljahr keine 1. Klasse mehr an der evangelischen Grundschule Gardelegen geben. Das denkmalgeschützte Gebäude entspricht nicht den gesetzlichen Mindestvorgaben, es fehlt der zweite bauliche Flucht- und Rettungsweg. Dadurch kann nur noch ein Teil der Räumlichkeiten genutzt werden, die Schülerzahl muss deshalb reduziert werden. „Aktuell arbeiten wir intensiv mit Planern, Finanzierern und der Stadt Gardelegen als Eigentümerin des Gebäudes an Lösungsoptionen“, erklärte Ulrike Sterzing vom Vorstand der Evangelischen Schulstiftung in Mitteldeutschland. Doch welche Lösungsoptionen gibt es noch, wenn ein Umbau am Denkmalschutz scheitert und kein anderes Gebäude gefunden werden kann?