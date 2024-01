47-Jähriger will nach Rausschmiss seine persönlichen Sachen aus seinem ehemaligen Zimmer abholen.

Gardelegen. - Ein 47-Jähriger war wegen Hausfriedensbruchs anklagt. Dafür musste sich der Mann nun vor dem Gardelegener Amtsgericht verantworten. Ihm wurde vorgeworfen, Ende April des vergangenen Jahres in sein eigenes ehemaliges Zimmer in einer sozialen Einrichtung in der Hansestadt eingebrochen zu sein, nachdem er bereits ein Hausverbot ausgesprochen bekam.