Explodierende Preise: Estedter Feuerwehrgerätehausbau wird 160.000 Euro teurer

Das im Bau befindliche Feuerwehrgerätehaus in Estedt wird teurer als geplant. Schuld sind steigende Baupreise. Der Stadtrat muss nun entscheiden.

Das neue Feuerwehrgerätehaus in Estedt kostet mehr als ursprünglich veranschlagt. Konkret geht es um Mehrkosten von 160 000 Euro. Grund dafür sind die Preissteigerungen in allen Bereichen der Baubranche.

Estedt - Ganz gleich, ob Maurerarbeiten, der Einbau von Haustechnik wie Heizung, Lüftung oder Sanitär und die Gestaltung von Außenanlagen – kein Gewerk bleibt von den unglaublichen Preissteigerungen in der gesamten Baubranche verschont. Das zahlen am Ende die Bauherren, auch wenn sie vorher ganz anders kalkuliert hatten. Liegen die Materialpreise heute noch bei einer Summe X, kann das morgen schon ganz anders aussehen. Das betrifft nun auch den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Estedt. Mitte Mai erst hatten die Bauarbeiten begonnen. Mitte Juni wurde offiziell mit dem symbolischen ersten Spatenstich der Baubeginn gefeiert. Drei Monate später steht fest: Die ursprünglich veranschlagten 980.368 Euro reichen nicht aus. Die Baukosten steigen auf 1,14 Millionen Euro. Das Projekt wird somit 160.000 Euro teurer als geplant.