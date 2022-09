Inflation: Ist das Brot künftig noch bezahlbar? - Bäckermeister in Gardelegen in Not

Brot ist ein Grundnahrungsmittel und wesentlicher Bestandteil des allgemeinen Ernährungsplanes. Doch ist das bei den exorbitant steigenden Kosten für Rohstoffe und Energie in absehbarer Zeit noch bezahlbar? Mit welchen Belastungen haben die zwei Handwerksbäckereien im Bereich Gardelegen zu kämpfen?

Gardelegen - Explodierende Preise in fast allen Bereichen, eine Inflationsquote, die am zweistelligen Bereich kratzt, die Energiekrise mit einer noch nie dagewesenen Verbraucherbelastung, Insolvenzen, Betriebsschließungen, Kurzarbeit – über eine mögliche Rezession im nächsten Jahr wird bereits offen diskutiert. Die Nachrichtenlage ist derzeit alles andere als rosig. Aber es gibt durchaus Menschen, die optimistisch in die Zukunft blicken.