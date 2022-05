Fahrbahnrand abgesackt: Notsicherung an Gardelegens Isenschnibber Chaussee

Die Straßenbrücke an der Isenschnibber Chaussee in Gardelegen muss saniert werden. Der Fahrbahnrand ist leicht abgesagt. Was die Stadt unternimmt, um die Brücke zu sichern.

An der Brücke an der Isenschnibber Chaussee erfolgte aufgrund von Schäden eine Notsicherung.

Gardelegen (vs) - Im vorigen Jahr wurde die Straßenbrücke an der Isenschnibber Chaussee in Gardelegen einer Hauptprüfung unterzogen. Dabei sei festgestellt worden, dass der südliche Fahrbahnrand der Chaussee im Bereich der Brücke mit Bankett ausgespült und leicht abgesackt ist, teilte die Stadtverwaltung mit. Was unternimmt die Stadt nun?