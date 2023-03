Kalbe - Eine Straßenlampe wurde Opfer eines Verkehrsunfalls in Kalbe. In der Schneenacht vom 10. auf den 11. März muss dort auf der Fahrt vom Ortseingang in Richtung Stadtmitte ein größeres Fahrzeug nach rechts von der Straße abgekommen und gegen die dortige Straßenlaterne geprallt sein. Die Nachbarn haben von dem Aufprall in der Nacht nichts mitbekommen. Sie wunderten sich am Morgen nur über die Schieflage der Lampe. Die Spuren waren auch am Sonntag noch in den Schneeresten vor Ort zusehen.

