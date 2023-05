Das Recycling-Unternehmen Wipag investiert in Gardelegen Millionen. Profitiert das lokale Gewerbe von den Ausbauplänen? Warum wird die Lebenshilfe statt eines Metallbau-Unternehmens mit einem Zaunbau beauftragt?

Fairer Wettbewerb in Gardelegen?

Werkstätten für behinderte Menschen beteiligen sich auch an Ausschreibungen von Unternehmen. Kritik aber gibt es unter anderem, dass andere Firmen nicht mithalten könnten, denn Mindestlohn zahlen die Träger solcher Einrichtungen beispielsweise nicht.

Gardelegen - Wipag in Gardelegen will seinen Standort erweitern. Die Region könnte von geplanten zehn Millionen Euro Investitionen auf vielerlei Art profitieren – zum Beispiel, wenn (Bau)-aufträge an Unternehmen aus Gardelegen und Umgebung vergeben werden.