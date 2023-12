Es ist ein Konflikt: In Deutschland soll Wohnraum gebaut werden, aber weniger Fläche versiegelt. In Gardelegen sollen Familien trotzdem die Chance auf ein Eigenheim haben.

In Deutschland werden täglich 56 Hektar unbebauten Bodens zu Siedlungs- und Verkehrsfläche umgewidmet. Die Bundesregierung will die Flächenversiegelung aufhalten.

Gardelegen - Rund 56 Hektar unbebauten Bodens werden in Deutschland täglich zu Siedlungs- und Verkehrsfläche umgewidmet – und in der Folge zumindest teilweise versiegelt, mit negativen Auswirkungen auf Natur und Wasserhaushalt. Bis 2050 will die Bundesregierung deshalb einen Flächenverbrauch von Netto-Null erreichen. Gleichzeitig rechnen Wohnungsbauverbände damit, dass bis 2025 rund eine Million Wohnungen fehlen werden. Und auch in Gardelegen gibt es junge Familien, die gern bauen wollen. Wie geht die Hansestadt mit der konfliktbehafteten Situation um? Liegt eine Lösung darin, alte Gebäude und bestehende versiegelte Flächen wieder zu nutzen?